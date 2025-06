Arezzo, 16 giugno 2025 – Il Coordinatore regionale della Lega Giovani Toscana, Filippo Frugoli, ha ufficializzato oggi la nomina di due nuovi vicecoordinatori regionali i: Marco Riccucci, già coordinatore cittadino della Lega Giovani a Prato, e Gemma Peri, già coordinatrice provinciale ad Arezz o. «Con queste nomine – ha dichiarato Frugoli – proseguiamo nel lavoro di radicamento territoriale, rafforzando la squadra con figure giovani, capaci e già attive sul territorio. Marco e Gemma hanno dimostrato negli anni un forte impegno politico e organizzativo, e sono certo che sapranno dare un contributo decisivo alla crescita del nostro movimento in Toscana.» A Gemma Peri è stato inoltre affidato anche il ruolo di responsabile organizzativo regionale, incarico strategico che avrà il compito di coordinare eventi, iniziative e attività su tutto il territorio toscano. «Questa nuova fase della Lega Giovani Toscana – conclude Frugoli – sarà all'insegna del radicamento, dell'identità e del coinvolgimento di tanti ragazzi che vogliono difendere i valori in cui credere e costruire un'alternativa concreta per il futuro della nostra Regione.»

Filippo Frugoli: Coordinatore Regionale Lega Giovani.