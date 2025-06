Pauroso fuoristrada con la moto. A 17 anni rischia la vita, ore terribili

Una giovane vita appesa a un filo. Resta in prognosi riservata in condizioni gravissime all’ospedale "Le Scotte" di Siena il 17enne vittima di un incidente con la propria moto nella giornata di Sabato, poco dopo le 19, in via San Salvatore a Bucine. Le speranze che possa superare le prossime ore sono ridotte al minimo, le lesioni riportate alla testa che ha violentemente sbattuto sull’asfalto dopo aver perso il controllo della sua due ruote potrebbero non dargli scampo e, a quanto appreso, rispetto al suo arrivo nell’ospedale senese con l’elisoccorso Pegaso, le condizioni avrebbero subito un ulteriore peggioramento.

Figlio unico di una coppia di genitori separati vive nella piccola frazione bucinese di San Leolino, sembra che sabato provenisse proprio da lì quando ha imboccato la via del centro di Bucine e per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, dopo aver superato un dosso, è caduto a terra rimanendo fin da subito privo di sensi. L’alta velocità o una distrazione sono tra le probabili cause di questo drammatico incidente, a cui ha assistito in diretta un amico che sempre sulla due ruote era dietro a lui di pochi metri. E’ stato il primo ad accorgersene della gravità della situazione, ha immediatamente avvertito i sanitari del 118 oltre che il personale dell’adiacente casa di riposo che s’è subito messo a disposizione per prestare le cure del caso.

Non rispondeva, come detto, a nessun stimolo e assieme all’arrivo dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine è stato allertato anche l’Elisoccorso Pegaso che, atterrato a poche centinaia di metri di distanza dal punto preciso del sinistro, ha trasferito il 17enne a Siena dove, poco dopo, è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa.

Ma la situazione era già critica di sua, il personale medico de "Le Scotte" ha subito messo al corrente i genitori della gravità della cosa facendoli sprofondare nel dramma più assoluto di riflesso a parenti ed amici oltre alla piccola comunità di San Leolino. Nelle ultime ore peraltro sui social è stato postato un video con tante foto in sequenza del ragazzo, alcune di queste anche in moto una delle sue più grandi passioni come lo si evince sempre da altri scatti pubblicati alcuni mesi fa. Ed è stata proprio la sua amata due ruote a tradirlo, nel primo pomeriggio d’estate quando già programmava di trascorrere qualche giorno di vacanza con gli amici. Molto probabilmente non sarà così, servirebbe il classico miracolo ma il peggiorare delle sue condizioni non fa purtroppo pensare a niente di positivo.