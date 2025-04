Incidente al crossodromo. Batte la testa dopo la caduta. Corsa in ospedale a 26 anni

Sbatte la testa dopo un volo di diversi metri con la sua moto Enduro e viene trasportato in Elisoccorso all’ospedale di Careggi. Paura ieri nella tarda mattinata nel circuito di motocross del Tasso, nel comune di Terranuova, dove un ventiseienne residente a Greve in Chianti, molto probabilmente a causa dell’alta velocità, dopo una cunetta, ha perso il controllo della sua due ruote cadendo rovinosamente a terra, per fortuna, dove il terreno era meno duro rispetto ad altri punti permettendogli, così, di poter attutire il colpo che avrebbe potuto avere in caso contrario conseguenze ben più drammatiche. Dopo un iniziale stato di shock l’uomo ha ripreso normalmente a parlare e dialogare con i soccorritori giunti sul posto con l’automedica del Valdarno e la Misericordia di Montevarchi.

E’ sempre rimasto cosciente, questo ha permesso di poter collaborare nelle operazioni di soccorso che, una volta stabilizzato sulla tavola spinale, hanno successivamente portato ad allertare anche l’elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi, in codice 2, per la dinamica dell’incidente e il forte impatto che ha avuto a terra. Alla fine, quindi, se la caverà con pochi giorni di degenza nel nosocomio del capoluogo toscano e tanta paura che col passare del tempo lascerà spazio alla voglia di rimontare in sella alla sua due ruote per poter continuare a coltivare la sua passione. Il circuito di motocross del Tasso non è nuovo a certi eventi, diversi sono stati gli incidenti nel corso degli ultimi anni che hanno perlopiù coinvolto minori che avevano scelto la pista terranuovese per potersi allenare. Tra il 2019, il 2022 e il 2024 tre giovani di 15 e 16 anni, per cadute analoghe a quella avvenuta ieri, furono trasportati sia a Siena che all’ospedale fiorentino Meyer di Careggi con l’elisoccorso Pegaso e come non ricordare, poi, quanto occorso al campione della 125 e di MotoGp Andrea Dovizioso che giusto un anno fa, il 9 aprile del 2024, fu protagonista di uno spettacolare incidente mentre era in compagnia di altri piloti oltre che dell’amico Alessio "Chicco" Chiodi, residente ad Ambra e tre volte campione del mondo di motocross. Rispetto a quanto successo ieri andò decisamente peggio al 39enne che riportò varie traumi a gambe, braccia e altri parti del corpo costringendolo a un ricovero di diverse settimane a Careggi dove fu trasportato sempre col Pegaso. Alla fine, insomma, tutte conseguenze che non hanno portato a niente di drammatico. Ed è questo all’atto pratico quello che più conta.