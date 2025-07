Chiude dopo 42 anni lo storico negozio di alimentari a San Lazzaro

SANSEPOLCRO Ironia della sorte, il loro capitolo si è chiuso di lunedì, che però era anche l’ultimo giorno di giugno. Dall’altro ieri, dopo ben 42 anni di intensa attività, il punto vendita alimentari di Valerio Tricca e della moglie Daniela Pincardini ha serrato i battenti. Per i titolari è arrivato il momento del meritato riposo, anche se l’intero quartiere di San Lazzaro – a sud del centro urbano di Sansepolcro – si ritrova ora senza il suo tradizionale negozio di vicinato, ubicato in via della Costituzione. Un altro segnale dei tempi che cambiano, un altro rapporto diretto e di fiducia che viene meno: "I saluti dei tanti nostri clienti, alcuni dei quali erano piccoli quando abbiamo aperto – dice Valerio Tricca – ci hanno commosso e non smetteremo mai di ringraziarli".

Tricca, 67 anni, era giovanissimo nel 1978, quando aveva preso la licenza per la vendita, nello stesso luogo fisico, delle cassette propaganda della Buitoni, che lui stesso poi preparava. La svolta c’è stata a distanza di pochi anni: "Su suggerimento di mia moglie, anche se in quel periodo eravamo ancora fidanzati – racconta Tricca – decidemmo di ampliare l’offerta, aggiungendo alle cassette propaganda un negozio di alimentari, entrato in esercizio nell’aprile del 1983. Fu una mossa anche coraggiosa, se vogliamo, perché sapevamo già che il novembre successivo avrebbe aperto il supermercato tuttora operante accanto alla chiesa di San Paolo. E allora, ci siamo indirizzati verso un preciso segmento: niente detersivi e prodotti per la casa ma gastronomia, con formaggi, salumi e conserve di qualità provenienti da tutta Italia, in questo supportati dai consigli del maestro Ubaldo Maggioni di Città di Castello. La fiducia delle tre generazioni di clienti, mantenuta nel tempo, è stata la gratifica più bella".

E allora, buona pensione a Valerio e Daniela anche da un gruppo di amici speciali: i "camminatori delle 9 e 10".

C.R.