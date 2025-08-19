Ad Assisi con Don Alvaro. La visita del Cavallino

Nella giornata di ieri, l’Arezzo al completo, insieme al direttore Cutolo e al presidente Manzo e alla presenza di Don Alvaro Bardelli, è stato in visita ad Assisi, alla basilica di San Francesco, patrimonio dell’umanità e simbolo universale di pace, per un momento di raccoglimento, condivisione e profonda ispirazione spirituale. La tappa in Umbria sta diventando ormai una tradizione sotto la gestione Manzo (nella foto). Anche negli anni passati, infatti, la squadra si era recata ad Assisi per una visita che si inserisce nel percorso di preparazione della squadra, non solo sul piano atletico ma anche umano, in vista di una stagione che si preannuncia intensa fin da venerdì sera, momento del debutto in campionato contro il Forlì. Il presidente, al termine del percorso guidato, ha donato una maglia ufficiale del Cavallino ai frati della comunità, in segno di gratitudine e vicinanza. L’attività canonica della squadra sul campo per preparare la prima giornata di campionato riprende invece oggi a Rigutino con una seduta di allenamento in programma alle ore 18. Domani, sempre al centro sportivo Giusy Conti e sempre alle ore 18 altro allenamento pomeridiano.