Viareggio, vandali imbrattano con scritte la sede dell’Agenzia delle Entrate

Viareggio, 18 giugno 2025 – Vandali nella notte contro la sede dell’Agenzia delle Entrate di Viareggio. Ignoti hanno approfittato dell’oscurità per vergare con una bomboletta spray rossa i muri e le vetrate dell’edificio.

La scoperta è stata fatta questa mattina. I dipendenti che si sono recati al lavoro hanno immediatamente notato le scritte a caratteri cubitali lasciate probabilmente da alcuni attivisti aderenti a movimenti ‘No vax’. I messaggi, infatti, se la prendono soprattutto coi vaccini e con l’eccessiva pressione fiscale, ritenuti entrambi “cause di morte”.

Non è la prima volta che movimenti di questo genere se la prendono con edifici pubblici in Toscana. Anche in quel caso, nel mirino c’erano sempre stati i vaccini, in particolare quelli per il Covid.