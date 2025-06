Bravata o avvertimento? Tre pallottole contro un’auto. Caccia all’ignoto sparatore

Viareggio, 5 giugno 2025 – Tre colpi in rapida successione. Nel cuore della notte. Tre colpi che hanno svegliato di soprassalto i residenti della zona. Erano tre spari, tre pallottole che una mano ancora ignota, attorno alle due della notte fra martedì e mercoledì ha rivolto contro un’auto in sosta in via Palestrina nei pressi dell’incrocio con l’Aurelia al quartiere Marco Polo. Una zona residenziale e storicamente tranquilla. Anche per questo un episodio ancor più inquietante su cui sono adesso al lavoro gli investigatori dei Carabinieri che hanno già svolto sul posto i sopralluoghi del caso. Nel mirino dell’anonimo sparatore una Kia di colore nera ferma in sosta. Un bersaglio scelto a caso, oppure un obiettivo mirato? Sono queste le domande degli investigatori che stanno conducendo le indagini. Che inevitabilmente partono dal proprietario dell’auto, un giovane straniero ben integrato nel territorio e nel quartiere.

Gli investigatori stanno rovistando nel passato recente e meno recente dell’uomo per capire se possano esserci stati, da parte di qualcuno, dei motivi di rancore. All’esame anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di capire se immediatamente prima o dopo gli spari si intravede l’auto da cui i colpi sono partiti. Sono stati già sentiti anche i vicini che erano stati svegliati dai colpi e che hanno chiamato il 112. Qualcuno di loro si è affacciato anche alla finestra senza però riuscire a vedere nulla di interessante. Le prime ricerche effettuate nell’immediatezza dai carabinieri non hanno dato l’esito sperato. Adesso c’è un fascicolo aperto in Procura contro ignoti. Bravata o avvertimento mirato, i carabinieri vogliono vederci chiaro e assicurare l’autore alla giustizia.