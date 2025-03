Spaccata nella notte a Viareggio, boutique saccheggiata. ‘Mi hanno rubato la vita’

Viareggio, 24 marzo 2025 – Anni di sacrifici per mettere su un’attività. E sono bastati due minuti perché una banda di criminali mandasse tutto in rovina. “Non mi hanno rubato solo delle borse, hanno rubato la mia vita”.

E’ distrutto, il giorno dopo, Thomas Giuliani proprietario del negozio di accessori di lusso Vendome in piazza Garibaldi dove quattro malviventi hanno messo a segno nella notte fra sabato e domenica una spaccata.

Hanno praticamente svuotato il negozio e sono fuggiti via con un bottino di borse griffate Chanel, Louis Vuitton, Gucci e altre per un valore complessivo che supera i 50 mila euro.

Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 5 di ieri mattina. Le fasi del furto sono riprese dalle videocamere interne del negozio e anche da quelle esterne. Che sono numerose per la presenza in zona di altre attività commerciali e anche della Guardia di Finanza sull’altro lato della piazza delle Paure. Dalle immagini, già in possesso degli inquirenti, si vedono arrivare quattro uomini con cappellino con visiera in testa. Si guardano circospetti. Poi uno fa da palo, mentre un altro con una mola forza la saracinesca del negozio che poi viene tirata su. Per loro un gioco da ragazzi. In tre entrano dentro il negozio e prendono praticamente tutte le borse di pregio. Meno di due minuti.

Un minuto e 50 secondi in modo da scappare prima dell’arrivo delle guardie giurate e delle forze dell’ordine. Scappano a piedi girando in via IV novembre dove, forse, c’era un altro complice con un’auto ad aspettarli. La polizia scientifica ieri mattina alle 7 era già al lavoro alle ricerca di indizi utili a rintracciare i malviventi.

Thomas Giuliani si è visto crollare il mondo addosso. “Sono rovinato”, ha appena la forza di dire. Tre anni fa aveva aperto investendo su una strada in crisi da anni, credendo fortemente nel suo progetto. “Avevo subito dei furti in passato, ma una borsa o due. Una così così è devastante. Non so se riuscirò a rialzarmi”.

Paolo Di Grazia