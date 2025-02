Vandalismi notturni ai danni di due attività

Continuano a destare allarme vandalismi o tentativi di furto notturni in centro città a Viareggio. Due le attività prese di mira la scorsa notte. Una è la rosticceria Angeli in via Cavallotti angolo via Fratti. Ignoti hanno spaccato la vetrina d’ingresso dell’attività. Non è stato rubato niente all’interno, ma certamente i danni sono stati considerevoli. Non è ben chiaro che i malviventi abbiano voluto fare solo un dispetto e un atto di vandalismo contro la rosticceria oppure volevano entrare per rubare qualcosa, ma visto il frastuono fatto hanno temuto di venire scoperti e sono scappati via. Stessa situazione anche alla sede della Vittoria Assicurazioni a Viareggio.

Anche in questo caso è stata danneggiata la vetrata esterna, senza però riuscire a entrare dentro. Sui due episodi sono in corso indagini e accertamenti da parte delle forze dell’ordine. All’esame anche le immagini delle videosorveglianza e private. Da capire se si tratta di due episodi distinti o se ad agire sia stata la stessa persona.