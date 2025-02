Baby gang e reati minorili. Un arresto e quattro denunce. I quartieri più a rischio in città

di Antonia Casini

Le aree della mala-movida, frequentate dalle bande di minori e, in generale, le zone dove il disagio è maggiore. Un’operazione svolta nelle principali province italiane (da Nord a Sud): piazze, giardini, centri commerciali dove si ritrovano i giovanissimi.

A Pisa si è tradotta in un weekend di controlli della squadra mobile nel quartiere della Stazione centrale, di Porta Fiorentina e nella frazione di Riglione e si è conclusa con denunce e un arresto. Oltre 1000 i poliziotti impegnati in tutta Italia. Controllati circa 13.000 giovani, di cui 3000 minorenni, ma anche 150 immobili, di cui 2 istituti scolastici e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Elevate 198 sanzioni amministrative, per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori, e 90 sanzioni per violazione al codice della strada. Passati al setaccio 2700 veicoli. Sequestrati, nei vari blitz, 50mila euro in contanti, 8 pistole, di cui 2 a salve e 1 da soft-air modificata, un fucile a canne mozze, un silenziatore e munizionamento di diverso calibro, 15 coltelli e oggetti atti ad offendere. Trovati 2 kg di cocaina, 10 di cannabinoidi e sostanze stupefacenti e psicotrope.

La dimensione social. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della questura, le condotte criminali erano portate avanti in gruppo o singolarmente da giovani che - la contestazione - erano dediti principalmente a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi, ma anche in comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Comportamenti pubblicizzati nel web dagli stessi autori.

Nella nostra città, l’intervento ha impegnato gli agenti specializzati della mobile dal venerdì al lunedì. Ed è stato organizzato sotto due punti di vista, quello della prevenzione con il controllo del territorio e il pattugliamento, e quello investigativo. Tre i minorenni denunciati (uno per spaccio, due per furto) che hanno origine straniera, più un maggiorenne per inottemperanza al provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’obbligo di dimora a Viareggio. 87 le persone, in totale, controllate e identificate. Quattro le perquisizioni durante le quali è stata sequestrata droga. Un maggiorenne è stato segnalato in prefettura come assuntore.

L’arrestato è invece un 20enne ricercato per reati di rapina commessi quando era minorenne. È stato portato nel carcere minorile. Tre le aree considerate maggiormente a rischio su Pisa e sono state proprio quelle dove si sono concentrati i poliziotti: la zona della stazione ferroviaria, Riglione e le strade vicine a via Fiorentina.