Vandali alla stazione. Ragazzo sfonda a calci il vetro della pensilina

Empoli, 18 aprile 2025 – Ancora disagi legati alla sicurezza in viale Palestro, alla stazione dei bus di Empoli: nella notte fra il 16 e il 17 aprile, poco prima della mezzanotte, un residente della zona ha pubblicato un video sui social, nel quale viene ripreso un ragazzo che vaga fra le pensiline e, dal niente, inizia a colpire con forti pedate un vetro presente nella corsia numero 5, fino a romperlo. Come se niente fosse, poi, si allontana sullo sfondo: l’ipotesi è che il ragazzo non fosse da solo perché, da quanto è possibile ascoltare nel filmato, in sottofondo si sentono le voci di un gruppo di ragazzi che sembrano incoraggiarlo in questo suo momento di follia.

Ipotesi confermata anche da chi ha postato, che racconta: “Ero già a letto, mi sono svegliato per via del forte rumore, pochi minuti prima della mezzanotte. Mi sono affacciato dalla finestra e ho visto questo ragazzo che urlava e spaccava i vetri della fermata dei bus. Era un gruppo di ragazzi, parlavano italiano e, credo, albanese: ridevano e scherzavano, sembrava quasi una scommessa fatta fra di loro. Dopo il filmato ho chiuso la finestra, ma ho continuato a sentire urla provenire sempre dalla stazione dei bus per 15/ 20 minuti”. Il residente continua: “Casa mia si affaccia su viale Palestro, abito qua dal 2022, ed è un incubo. Non riusciamo a dormire bene la notte, quando esco rischio sempre di trovare persone che vogliono attaccare briga, anche mia moglie ha paura quando torna tardi dal lavoro: spesso devo aspettarla sulla porta di casa”.

Anche lo staff di Autolinee Toscane, al rientro al capolinea, ha trovato la brutta sorpresa lasciata dall’ignoto vandalo: i controllori in servizio la mattina dopo raccontano di come questo tipo di eventi accada più frequentemente di quanto si possa credere. “Non è certo la prima volta che arriviamo sul posto e troviamo atti vandalici di questo tipo: comunque, ci sono le telecamere che avranno sicuramente ripreso il tutto – raccontano a La Nazione –. Non solo in stazione, anche sui bus continuiamo ad avere problematiche legate alla sicurezza, forse per via dei controlli intensificati che stiamo ormai facendo dall’inizio dell’anno. Niente di grave, per fortuna, ma spesso accadono piccoli alterchi con chi non è in regola, o chi si rifiuta di dare i documenti per la multa”.

Versione confermata anche dall’addetto al movimento, Simona Gasparri: “Queste pensiline sono spesso oggetto di atti vandalici da parte di chicchessia, è capitato più volte di trovare i vetri rotti per terra, ma non ci possiamo fare molto: chiamiamo i vigili, che transennano la zona, poi vengono portati via i resti. Come si può ben vedere, non è il primo vetro che manca: ce ne sono altri 3 o 4 rotti e mai riparati. La stessa identica dinamica ci accadde a novembre, ad esempio. Noi chiudiamo alle 19.15, e già a quell’ora si vedono brutti ceffi, spesso alterati, o situazioni spiacevoli, magari anche violente”.

Non solo pensiline, queste ’bravate vandaliche’ hanno preso di mira un po’ tutta l’oggettistica di corredo alla biglietteria della stazione, compreso il murale dedicato a Rina Chiarini e Remo Scappini. “A volte la mattina troviamo i cestini rovesciati per terra, il che crea disagio – continua –. E ancora, ho dovuto rimuovere la targa dedicata al murale sulla facciata, perché è più volte stata staccata di forza da terra: dopo un paio di volte che ce la dovevo rimettere, ho deciso di toglierla del tutto. Aspetto solo che il Comune venga a tappare il buco dove era stata posizionata”. Sul caso stanno indagando già dalla notte scorsa i carabinieri di Empoli.