’A veglia sulle aie’. Tra degustazioni e passeggiate

MONTESPERTOLITorna a Montespertoli "A veglia sulle aie", festa promossa dal Comune di Montespertoli e patrocinata dalla Regione Toscana che invita cittadini, visitatori e famiglie a riscoprire il territorio attraverso il calore delle aie contadine, trasformate in spazi di incontro, cultura e buon vivere. Saranno nove le aziende agricole del territorio, che fino al prossimo 19 agosto apriranno le proprie porte. Si parte domani all’Enoteca I Lecci, presso l’omonimo Centro per la Cultura del Vino, con una serata realizzata in collaborazione con la Pro Loco Montespertoli, che prevede una cena conviviale e musica dal vivo. "Da quindici anni questa iniziativa coinvolge tutto il territorio di Montespertoli, con l’obiettivo di farlo scoprire e vivere sia ai turisti che ai cittadini – commentano il sindaco Alessio Mugnaini e l’assessora alla Cultura Alessandra De Toffoli –. Rappresenta al meglio l’anima del nostro paese: una comunità capace di fare rete, di valorizzare le proprie risorse con creatività e spirito di condivisione". Oltre alle ormai tradizionali partecipanti quali Podere Ribaldaccio, Le Fonti a San Giorgio, Azienda Agricola Ammirabile, Tenuta Moriano e Agriturismo Manetti, torna dopo anni di assenza il Podere Guiducci Agricampeggio Osteria del Cipollatico e si uniscono per la prima volta al progetto Podere San Michelino e Tenuta Barbadoro. In ciascuna di queste realtà, immerse nel paesaggio rurale montespertolese, si alterneranno degustazioni di vini e prodotti locali, passeggiate tra vigne e oliveti, laboratori, racconti, spettacoli, attività per bambini e momenti di autentica socialità. "Un programma ricco di eventi e iniziative che coinvolge le associazioni del territorio e molte altre realtà – aggiunge Francesco Giorgi dell’Associazione Mascarà - Teatro popolare d’arte –. Quest’anno si intreccerà anche con MoMu, Montespertoli Musica: nel programma è indicato come partecipare sia a un concerto che a una veglia". Il programma completo, con orari, attività e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.vegliedimontespertoli.it.