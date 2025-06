"Il Gusto della Tradizione". I sapori della Garfagnana prendono tutti per la gola

"É stata la prima edizione, ma si potrebbe scommettere senza troppi dubbi che non sarà l’ultima". Così commentano alcuni degli espositori presenti domenica scorsa in quel di Palagnana nell’Azienda Agrituristica Monte Croce, in una particolare area del Parco Naturale delle Alpi Apuane al confine tra il comune di Fabbriche di Vergemoli e quello di Stazzema, all’evento corale denominato "Il Gusto della Tradizione". L’iniziativa, patrocinata dal comune di Fabbriche di Vergemoli, presente all’inaugurazione l’assessore Cesare Passigni, e del comune di Stazzema, rappresentato dal vicesindaco Alessandro Pelagatti, è stata organizzata e promossa dall’Agriturismo Monte Croce, dal ristorante Le Macine del Monte Croce, suggestivo locale ricavato in un antico Mulino del 1800 e dalla Società Agricola Micheli e Co. di Fiano, grazia anche alla collaborazione di Gas Valfreddana, Toscana miele, Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio e Fisar Lucca- Garfagnana, tra i molti altri ospiti.

"Dopo gli antipasti, definiti da molti avventori, da sogno - raccontano gli organizzatori - , dal prosciutto Bazzone dell’Antica Norcineria, ai formaggi de "Le Coccinelle", fino all’immancabile pane di farina di castagne e la polenta di "formentone 8 file" del Mulino di Piezza, sono arrivati i primi molto particolari e gustosi, con i fagottini di farina di castagne con ricotta e guanciale croccante su una fonduta di pecorino e il farro con ribes e robiola. Tra i secondi, da segnalare come particolarmente apprezzati il brasato di Scottona al Merlot e il tortino di trota iridea con caprino e lavanda, servito insieme a chips di polenta. Ogni piatto è stato un omaggio alla filiera corta, al lavoro instancabile e all’eccellenza di aziende della Valle come, oltre all’Agriturismo Monte Croce e Le Coccinelle, il Mulino biologico di Fabbriche di Vergemoli, il Caseificio La Capanna del Cerro, la Società Agricola Micheli, l’Agriturismo il Pino, la Cooperativa Garfagnana Coop, l’Agriturismo Macinatico dei f.lli Massi, l’Azienda Ittica Malviventi Romualdo e il Podere al Colletto. Tutti insieme abbiamo dato una nuova luce a questi luoghi, che meritano visibilità e attenzione costante, dimostrando che, impegnandosi e unendo le risorse e le eccellenze di cui disponiamo, si può sicuramente fare. I risultati ottenuti ci hanno dato ragione". Presenti anche i volontari dell’Associazione La Campagna, dal comune di Gallicano, con la tradizionale Ribollita di Turritecava, i bombonecci e il pane di castagne, insieme alla "Cooperativa di Comunità Cuore" di Motrone e San Romano, comune di Borgo a Mozzano, con biscotti, sciroppi, sali e zuccheri aromatizzati.

Fiorella Corti