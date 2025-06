La moda fra crisi e prospettive. Lineapelle rilancia la sfida: "Tecnologia e innovazione"

La moda resta in frenata, sotto i chiaroscuri di una situazione internazionale segnata da profondi cambiamenti e le frequenti tensioni geopolitiche che frenano l’export e che fanno registrare un preoccupante -21,7% rispetto periodo pre-Covid, con un significativo -39,9% per le merci destinate ai mercati extra Ue. Dati che preoccupano anche la nostra zona, fortemente vocata alla pelle e ale calzature. Non mancano le spinte del comparto per intercettare la ripresa. Firenze, la città tra le più iconiche del Made in Italy, ospiterà, domani, una nuova tappa del primo Road Show itinerante per il futuro dell’haute couture. Si tratta di Lineapelle on the Road, voluto dalla più importante fiera internazionale di pelli, accessori e componenti per calzature con sede a Rho Milano, che ha l’ambizione di coniugare alta tecnologia e innovazione d’impresa al servizio dei territori. "L’idea - spiega Fulvia Bacchi, Ceo di Lineapelle- è provare a ricomporre per quanto possibile, con percorsi innovativi, dal basso, le criticità del settore. La filiera della moda italiana e, in particolare, le aziende espositrici di Lineapelle da mesi devono fare i conti con un panorama mutato, la crisi si è fatta sentire e si fa sentire". "Abbiamo quindi avviato – aggiunge – un percorso che prevede di esaminare alcuni strumenti innovativi che possono essere di aiuto per le aziende del settore. L’intelligenza artificiale è tra questi". Per le calzature e la pelletteria occhi puntati su Expo Riva Schuh e Gardabags, la fiera internazionale di Riva del Garda che chiude oggi. Un evento che è da sempre un laboratorio vivo, un punto d’incontro tra tecnologia, sostenibilità e customer experience, dove le idee diventano soluzioni concrete per brand, produttori e retailer.

C. B.