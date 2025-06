Gran finale con ’La viola e il Contrabbasso’

CASTELFIORENTINOArchiviato anche il confronto sul palcoscenico tra Mozart e Salieri, articolato spettacolo andato in scena mercoledì scorso al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, è arrivato il momento per il gran finale della rassegna "Giugno musicale castellano". L’appuntamento è per domani sera alle 21 presso il cortile del Centro Culturale "Cambio" di Castelfiorentino. Protagonista di questo quarto appuntamento del ciclo di concerti sarà l’orchestra di archi "Orpheus", diretta da Giovanni Mancini che si esibirà nel concerto "La viola e il Contrabbasso" con la partecipazione di Massimo Nesi al violino, di Osvaldo Dal Boni alla viola e di Franco Pianigiani al contrabbasso. Il concerto sarà anticipato dall’esibizione del gruppo degli archi della Scuola di Musica di Castelfiorentino e Certaldo, diretti dal maestro Gabriele Centorbi (nella foto). L’ingresso è a offerta libera. Il Giugno musicale profuma di storia e di radici, di cultura popolare, professionismo, formazione e trasversalità. È valorizzazione del talento, attenzione alle nuove generazioni, associazionismo e sinergia sotto il segno della musica che genera Cultura. Il Giugno Musicale è una delle anime della città di "musicanti" e artisti. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected], oppure chiamare il numero di telefono 348 2839708.