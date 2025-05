Ladri scatenati nel weekend. Tre attività saccheggiate in città e in periferia

Pontedera, 27 maggio 2025 – Una pizzeria, un hotel ed un negozio per cani e gatti sono stati colpiti dai ladri nello scorso weekend. Altre tre attività commerciali di Pontedera tra sabato e domenica si sono travate a dover fare i conti con spaccate, conta dei danni, denunce e riparazioni varie. Domenica nel pieno del pomeriggio, intorno alle ore 15.50, due uomini hanno fatto irruzione dentro la pizzeria O’Vesuvio al centro commerciale Le Botteghe ed in una decina di minuti hanno spaccato e rubato, per poi riprendere la propria strada, a piedi, verso il centro.

“Due ragazzi a volto scoperto hanno sfondato a calci la finestra del bagno e poi hanno spaccato la porta che dal bagno porta al ristorante – spiega il titolare – hanno distrutto pure gli armadietti dei dipendenti e rubato il fondo cassa di circa 150 euro, un cellulare che usavamo per lavoro e qualche bottiglia di vino e liquori, dobbiamo ancora fare una stima precisa del danno subito ma siamo sulle migliaia di euro”. Le telecamere hanno ripreso le due persone ed adesso le immagini verranno visionate dalla polizia alla quale è stato sporta denuncia. Lo scoramento è tanto per il titolare che si trova a dover fare i conti con l’ennesimo furto in pizzeria.

“Da 15 anni siamo qua e questo sarà il settimo o ottavo furto che subiamo, questo è stato uno dei più grandi” dice. Altro furto domenica pomeriggio, intorno alle 16.45 all’hotel Il Piccolo, l’affittacamere che si affaccia su viale Rinaldo Piaggio. Qui un ragazzo è entrato nella reception forzando una porta, segando anche due sbarre per poi rubare un po’ di incasso. Anche in questo caso ci sono le immagini delle telecamere ed anche in questo caso la voce esasperata della titolare è un misto tra grande arrabbiatura e rassegnazione. Vista la posizione e l’orario ravvicinato tra i due colpi, non è escluso che possa trattarsi degli stessi malintenzionati. Sabato sera invece un colpo non è andato a buon fine nel negozio di toelettatura per animali domestici Dog & Dog. Qui si è provato a forzare la saracinesca ma per fortuna il tentativo non ha avuto buon esito, anche se un danno alla serranda è stato fatto.

l.b.