Viareggio, rissa in pieno centro: accoltellato un minorenne

Viareggio (Lucca), 4 settembre 2025 – Una rissa che ha coinvolto una ventina di giovanissimi a Viareggio ( Lucca) ha avuto come conseguenza il ferimento con un coltello di un minorenne, italiano, poi portato dal 118 in ospedale in codice di urgenza giallo. Ha subito ferite di arma da taglio.

La rissa c'è stata nel pomeriggio in piazza d'Azeglio, nel centro. Ignoto al momento il motivo dello scontro. Prima si sarebbero affrontati due gruppetti di giovani ai quali poi si sono aggiunti altri. Sulla vicenda sono in corso indagini delle forze dell'ordine per risalire ai partecipanti e definire cause e responsabilità