L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Viareggio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaLocale vip SantanchèChiude storica bottegaElezioni regionali ToscanaMonolocali FirenzePuccini, la mostra
Acquista il giornale
CronacaViareggio, rissa in pieno centro: accoltellato un minorenne
4 set 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Viareggio, rissa in pieno centro: accoltellato un minorenne

Viareggio, rissa in pieno centro: accoltellato un minorenne

E’ successo in piazza d’Azeglio. Il giovane ferito è stato portato in ospedale con codice d’urgenza giallo

Uno scorcio di piazza D'Azeglio (Umicini)

Uno scorcio di piazza D'Azeglio (Umicini)

Per approfondire:

Viareggio (Lucca), 4 settembre 2025 – Una rissa che ha coinvolto una ventina di giovanissimi a Viareggio ( Lucca) ha avuto come conseguenza il ferimento con un coltello di un minorenne, italiano, poi portato dal 118 in ospedale in codice di urgenza giallo. Ha subito ferite di arma da taglio.

La rissa c'è stata nel pomeriggio in piazza d'Azeglio, nel centro. Ignoto al momento il motivo dello scontro. Prima si sarebbero affrontati due gruppetti di giovani ai quali poi si sono aggiunti altri. Sulla vicenda sono in corso indagini delle forze dell'ordine per risalire ai partecipanti e definire cause e responsabilità

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata