Vangioni carica-zebre: "Possiamo fare di più"

"Aver superato il turno, per di più grazie ad una grandissima rimonta, ci dà tanta fiducia ma guai a credere che tutto sia perfetto, già rodato e che domenica a Castelnuovo sia una passeggiata". Valter Vangioni festeggia a modo suo, quasi distaccato, perché sa che la stagione vera inizierà domenica al Nardini. "Questo primo turno di Coppa ci ha dato qualche indicazione utile, ma sempre di calcio prestagionale stiamo parlando – dice – ragion per cui dobbiamo esser consapevoli di dover migliorare velocemente là dove abbiamo qualche problemino, mantenendo allo stesso tempo standard alti là dove possiamo renderci pericolosi". Il tecnico di Galligano, fra l’altro espulso allo scadere del primo tempo dallo zelante signor Bigongiari, ("sono stato cacciato, su segnalazione del guardalinee, solo perché ho messo un piede, nell’enfasi dettata da una possibile trattenuta in area su Pegollo, in campo"), analizza così la partita. "Dovevamo chiudere avanti il primo tempo, meglio se di due reti, e ci siamo riusciti. Ho visto nei ragazzi tanta voglia, anche se qualche sbavatura c’è stata nelle ripartenze da dietro. Ciò detto faccio un plauso particolare ad un giovanissimo, come Baroni, che è entrato in campo con il piglio giusto dandoci una scossa". Nel terzo atto di questa sfida infinita contro i garfagnani ci si giocheranno i primi tre punti stagionali e Vangioni, che a Castelnuovo è di casa, sa cosa aspetta i bianconeri. "In primis un ambiente caldo – dice – secondariamente una squadra tosta, abituata da tre anni a lottare per i playoff, e che in questi 180’ totali ha dimostrato di saperci metterci in grdifficoltà. Mi aspetto una partita diversa, più tattica, rispetto a queste due giocate e per questo pretendo la massima attenzione da parte di tutti in questa settimana di allenamenti". Allenamenti ai quali non parteciparà il 2007 Mattia Romanelli uscito malconcio dal campo, già nel corso del primo tempo. "Non conosco ancora l’entità del problema muscolare – dice Vangioni –, ma sicuramente Mattia non potrà essere disponibile".

Sergio Iacopetti