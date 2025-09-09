Sulla Marina di Levante. Un brindisi da record per salutare l’estate

Doveva essere un brindisi da record per salutare l’estate 2025 ed un brindisi da record è stato. Sabato pomeriggio la battigia della Marina di Levante è stata letteralmente invasa dai clienti degli stabilimenti balneari di viale Europa che alle 18 in punto hanno alzato i calici al cielo per salutare l’estate. Ad organizzare questa originale iniziativa il Consorzio Marina di Levante e Confesercenti di Viareggio che hanno coinvolto i clienti degli stabilimenti balneari in un sabato di fine estate con un clima davvero ideale.

"Un’iniziativa simbolica nata quasi per gioco è che voleva essere un ringraziamento ai clienti dei nostri stabilimenti balneari – spiegano la presidente del Consorzio Marina di Levante Isabella Baldi ed il presidente di Confesercenti Viareggio Francesco Giannerini – che ancora una volta hanno scelto Viareggio e le sue spiagge per l’estate. La Marina di Levante è il mare dei viareggini ed è stato davvero bello il colpo d’occhio di decine e decine di persone tutte riunite. Da parte nostra il ringraziamento ai nostri clienti che anche con questi semplici gesti dimostrano la vicinanza alle nostre imprese in un periodo purtroppo di grande incertezza e soprattutto di di apprezzare i servizi e la professionalità che da sempre la Darsena offre".

Per il Consorzio Marina di Levante e Confesercenti Viareggio l’appuntamento alla stagione 2026 ma pronti a qualche sorpresa anche prima, come spiega il coordinatore Area Sviluppo di Confesercenti Viareggio Maurizio Baccili.

"Con la presidente del Consorzio Isabella Baldi, che ringraziamo per la collaborazione, stiamo già pensando all’estate 2026. Ma siccome ci sono ancora troppi mesi di attesa, magari ci inventiamo qualcosa anche nella pausa invernale e sarà una sorpresa. Come Confesercenti vogliamo infine ringraziare uno ad uno gli stabilimenti balneari della Marina che si sono messi a disposizione con entusiasmo per questo brindisi. A loro sicuramente il merito del successo".

