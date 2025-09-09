Evento a favore di Gaza: "Chiamata alle Arti"

Da giovedì a domenica, l’associazione Gaza Fuori Fuoco Palestina di Massa e l’associazione Lumen Spazio Arti Visive di Massarosa, organizzano una serie di importanti iniziative che hanno quale obiettivo principale la sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed una raccolta di fondi a sostegno della resistenza dei fotoreporter della striscia di Gaza. Tutto ruota attorno alla mostra che verrà allestita all’interno della sede di Lumen, alla rotatoria di Montramito (di fronte alla Coop Firenze), a cui hanno aderito oltre 120 artisti che hanno donato opere provenienti da varie parti d’Italia.

Per impulso dell’associazione Gaza Fuori Fuoco Palestina, per volontà dell’indimenticabile Alì Rashid, sono state realizzate Mostre di fotografia inviate dai fotoreporter di Gaza per informare, per documentare il massacro di un popolo agli occhi del mondo. Alla mostra tenuta il 16 aprile allo spazio arti visive di Lumen, fu preso l’impegno di proseguire con tutte le iniziative possibili per far conoscere l’immane tragedia Palestinese. Per questo sono stati invitati artisti ed artiste a donare le opere che saranno battute nel corso di un’asta che si terrà nella sede di Lumen sabato e domenica a partire dalle 16. La risposta è stata molto generosa, sono arrivate più di 120 pezzi di artisti famosi, e anche di meno famosi, ma di grande qualità. Quadri, sculture, fotografie la cui vendita permetterà di raccogliere fondi che, interamente, saranno consegnati ai giornalisti ed ai fotografi di Gaza. La mostra delle opere donate sarà inaugurata giovedì 11 settembre alle ore 17.30 e proseguirà fino a domenica 14. Durante i giorni della mostra nel piazzale sottostante verranno organizzati incontri, spettacoli e concerti e saranno presenti alcuni punti di ristoro.

L’invito a tutte le persone che hanno a cuore la vita e la dignità dei popoli, la libertà, la pace è quello di visitare la mostra ed acquistare le opere: un piccolo gesto, una goccia in quello che sta diventando un mare di popoli che non si riconoscono in governi nefasti e non chinano la testa di fronte ai potenti. A sostegno della manifestazione l’Anpi di Viareggio, Lucca, Massa Carrara e Massarosa, il Forum della Pace Lucca e Versilia, l’Accademia della Pace di Massa, Spazio Benessere e Cultura Pcrf Palestina, Comune di Massarosa e Cgil Toscana.