Weekend senza treni in Versilia: presunto ordigno bellico, lavori alla stazione di Viareggio

Viareggio, 12 settembre 2025 - Un fine settimana complicato per chi viaggia in Versilia. Trenitalia ha confermato lo stop ai convogli lungo le tratte Pisa Centrale–Forte dei Marmi e Lucca–Viareggio nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre.
La sospensione del traffico ferroviario si è resa necessaria per consentire verifiche su un presunto residuato bellico individuato nei pressi dei binari della stazione di Viareggio. L’allarme era scattato già lo scorso gennaio, durante i sondaggi preliminari ai lavori per il nuovo sottopasso di via San Francesco.
Secondo i rilievi, l’ordigno si troverebbe a circa tre metri di profondità. Per accertare la sua reale natura ed eventuale pericolosità saranno necessarie indagini più approfondite, che impongono lo stop di due giorni alla circolazione ferroviaria.
I disagi non riguarderanno soltanto i treni regionali, ma anche le Frecce della direttrice Roma–Genova. I sistemi di vendita e i canali informativi di Trenitalia sono già stati aggiornati: l’azienda invita i passeggeri a verificare gli orari prima di programmare viaggi lungo la costa.
In via San Francesco, ricordiamo, è previsto un cantiere da 7,2 milioni di euro, affidato a Mover, per la realizzazione del nuovo sottopasso che collegherà la zona mare della ferrovia con Largo Risorgimento.