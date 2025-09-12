La stagione concertistica. Previsto ingresso gratuito per giovani fino ai 18 anni

Sta per aprirsi il sipario sulla seconda stagione concertistica promossa dal Circolo versiliese Amici della Lirica Giacomo Puccini, presso il Teatro Scuderie Granducali. Aprirà la stagione, domenica prossima alle 17, il concerto dei giovani talenti dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma, tredici allievi accompagnati dai docenti Francesco Izzo e Claudia Zucconi. Sarà ospite speciale del pomeriggio il baritono Alessandro Luongo. "Questa seconda stagione – commenta Anna Barsi, presidente del Circolo versiliese Amici della Lirica – conferma l’ambizione di fare di Seravezza un punto di riferimento per la lirica di qualità. La vicinanza ai luoghi di Puccini e la sua musica restano per noi una costante fonte di ispirazione. Quest’anno, nello spirito di avvicinare i giovani alla lirica, apriremo gratuitamente le porte del Teatro ai ragazzi fino ai 18 anni di età". I concerti avranno cadenza mensile, con una sospensione a dicembre. Il 15 ottobre alle 21 sarà la volta del soprano Valeria Sepe e dei tenori Vincenzo Costanzo e Mario Greco, accompagnati al pianoforte da Elisa Montipò.

Appuntamento pomeridiano il 15 novembre alle 17 con il mezzosoprano Caterina Piva, il tenore Amadi Lagha, il baritono Eugenio Degiacomi e Claudia Zucconi al pianoforte. Anno nuovo, stesso alto livello con il concerto – il 19 gennaio alle 21 – del soprano Federica Guida con il tenore Raffaele Abete e Silvia Gasperini al pianoforte. Penultimo appuntamento il 21 febbraio alle 21 con il baritono Alessandro Luongo, il soprano Daniela Cappiello, il tenore Juan Francisco Gatell, il baritono Eugenio Degiacomi e l’accompagnamento di Claudia Zucconi al piano. La stagione si concluderà, il 26 marzo alle 21 con Off: Incontri sonori fra classico e jazz. I biglietti sono a posto unico a 25 euro e sono gratuiti per giovani sino ai 18 anni. Info: 348 7646117 (Anna Barsi) e 347 4372227 (Giorgio Passetti) o visitare la pagina Facebook del Circolo per tutti gli aggiornamenti.