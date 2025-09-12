L’iniziativa. Il farro va al mare con successo

Il Farro va al mare ed è un successo: settembre è tempo di bilanci estivi. Si è chiusa con grande successo e partecipazione di pubblico l’iniziativa "Il Farro Al Mare", promossa dal Consorzio dei Produttori del Farro della Garfagnana Igp. Sono stati nove gli stabilimenti balneari coinvolti da Massa a Lido di Camaiore. Il team, capitanato da Fabrizio Diolaiuti, ha prima spiegato agli amanti della spiaggia le caratteristiche e le qualità del farro della Garfagnana e poi ha coinvolto i bagnanti in un simpatico quiz. Risultato quasi tutti sono andati a casa con una confezione di farro ed un libretto di ricette dove il cereale della Garfagnana è assoluto protagonista. Una formula che ha permesso di informare divertendo. "Una promozione davvero originale, ma molto faticosa - commenta Fabrizio Diolaiuti- abbiamo dovuto montare nove set, ma la fatica è stata ampiamente ripagata dal consenso dei bagnanti. Ringrazio gli stabilimenti balneari che ci hanno ospitato e il pubblico della spiaggia che ha partecipato numeroso e divertito".

Ecco i luoghi dove il farro è andato al mare. Bagno Cavallone Lido di Camaiore Bagno, Florida Marina di Pietrasanta, Bagno Adele Lido di Camaiore, Bagno Savoia, Marina di Pietrasanta, Bagno Bragozzo, Lido di Camaiore, Bagno Venusta 2, Lido di Camaiore, Bagno Bemi, Marina di Massa, Bagno Ninetta, Lido di Camaiore, Bagno Ilva, Lido di Camaiore.