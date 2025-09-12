Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Viareggio
12 set 2025
MARTINA DEL CHICCA
Cronaca
"Dolce vita" in via Regia. Per la festa del Negroni

Lo stile “Club del Negroni” ha invaso per due serate il centro storico di Viareggio. Grande successo per “Settembrina degli...

Un’immagine della «Settembrina degli innamorati- Viareggio Dolce Vita» organizzata dal ‘Club dei Negroni’

Lo stile “Club del Negroni” ha invaso per due serate il centro storico di Viareggio. Grande successo per “Settembrina degli innamorati – Viareggio Dolce Vita” andata in scena il 6 e 7 settembre e che ha animato la via Regia e la Piazzetta della Santissima Annunziata per festeggiare il venteesimo compleanno del Club del Negroni di Filippo Mori e Josi Furrer.

Un compleanno in grande stile grazie al coinvolgimento del Rione Vecchia Viareggio e della sua mitica grigliata. Musica, gastronomia e le tante specialità del Club del Negroni sono stati gli elementi di un weekend unico all’insegna del divertimento con il djset di Pablo Dj. Protagonisti assoluti della due giorni i nuovi arrivati in casa Club del Negroni: Negroni “Primo Amore”, fresco, dirompente e affascinante e “Amanti”, complicità in uno sguardo e in un bicchiere di Negroni, ma anche la “Birra di Pedro” Negroni e peperoncino e la “Pedrita”, birra miele assenzio e peperoncino, birre sensuali e vispe. Un compleanno straordinario con tanti amici e regali arrivati da mezza Europa, un ponte tra un passato ricco di storia e un futuro di nuove sfide e soprattutto nuovi negroni.

A nome del Club e del comitato rionale della Vecchia Viareggio arriva un ringraziamento all’amministrazione comunale e all’ufficio turismo "Per il sostengo dato alla festa, che – conclude il presidente Franco Paladini – ha riempito di vita il cuore di Viareggio".

Red.Viar.

