Tromba d’aria a Fiumetto, ondata di maltempo in Versilia: danni agli stabilimenti balneari

Viareggio, 22 agosto 2025 – L’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato la Toscana non ha risparmiato la Versilia. Nella serata di ieri, giovedì 21 agosto, una tromba d’aria si è abbattuta su Marina di Pietrasanta, in particolare nella zona di Fiumetto, provocando danni ad alcuni stabilimenti balneari.

La tromba d'aria a Fiumetto, danni agli stabilimenti balneari (Foto Daniele Taccola)

La forza del vento ha divelto strutture leggere, fatto volare ombrelloni, sdraio e lettini e danneggiato parte delle attrezzature presenti sulle spiagge. Nonostante la paura e i disagi, non risultano fortunatamente persone coinvolte.

I titolari degli stabilimenti colpiti si sono subito messi al lavoro per ripristinare l’area e garantire la riapertura in tempi rapidi. Già da questa mattina, infatti, molti operatori hanno iniziato a sistemare le spiagge per poter accogliere regolarmente la clientela, nonostante le difficoltà causate dal maltempo.