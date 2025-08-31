Torna il Jazz Festival. Due weekend di musica con grandi artisti ospiti

Perché serve il piano casa

31 ago 2025
31 ago 2025
ISABELLA PIACERI
Cronaca
Tra i protagonisti Paul Wertico, Stefano ’Cocco’ Cantini e Andrea Tofanelli. Il centro storico si trasformerà in un vero palcoscenico a cielo aperto .

Dopo l’edizione sperimentale dello scorso anno, il Centro storico di Camaiore è pronto ad ospitare la prima edizione del Camaiore Jazz Festival: due weekend e sei serate (a ingresso libero) per vivere la Città in modo diverso, nel segno della buona musica dal vivo. Due le tipologie di serata: la Musica in Città, con postazioni di musicisti diffuse per vie e piazze del Centro Storico, e le serate nell’affascinante ambientazione di Piazza Diaz. L’edizione sarà dedicata alla memoria di Nick Becattini, il grande musicista camaiorese di fama internazionale scomparso lo scorso anno: una figura da omaggiare, ricordare e celebrare.

Il Camaiore Jazz Festival nasce con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione, avvicinare il jazz a un pubblico giovane, valorizzare talenti emergenti e consolidati: tutto per creare un vero e proprio laboratorio urbano culturale. L’ispirazione proviene dal concetto di “beyond category” di Duke Ellington, accogliendo sperimentazioni stilistiche e contaminazioni tra jazz, elettronica, soul, rock, rap, folk e musica classica.

Il festival promette quindi di diventare un appuntamento imperdibile per la scena jazz, unendo musica di qualità, innovazione, memoria, sostenibilità e vivacità urbana, trasformando Camaiore in un palcoscenico a cielo aperto con una pluralità di linguaggi e generazioni. Dal 5 al 14 settembre, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico per il jazz. Si inizia venerdì 5 settembre, alle 21.30 in Piazza Diaz, con il Riccardo Arrighini Trio, che vede la partecipazione del leggendario batterista Paul Wertico, già membro del Pat Metheny Group, e del contrabbassista Gianmarco Scaglia. Un concerto che promette di fondere lirismo e improvvisazione.

Il 6 settembre, dalle 18 alle 21, il centro ospiterà “Aperitivo in Jazz”, con esibizioni di Vince Bramanti e Francesco Berti (chitarre), Milena Giordani e Marco Galiero (voce e chitarra), e Andrea Garibaldi al pianoforte. La musica accompagnerà le vie del centro con performance intime e suggestive.

Domenica 7 settembre, sempre dalle 18 alle 21, l’aperitivo in jazz continua con i duetti di Giacomo Riggi e Nino Pellegrini (voce e contrabbasso), Sara Maghelli e Andrea Garibaldi (voce e pianoforte) e con l’esibizione del Collettivo di danza “Frammenti di Danza”.

Venerdì 12 settembre, alle 21.30 in Piazza Diaz, sarà la volta della Versilia Big Band, diretta dal Maestro Silvano Bottari e con la voce di Sara Maghelli. Il 13 settembre, alle 21.30, il Stefano Cantini Trio (Cantini al sax, Tavolazzi al contrabbasso, Beninati alla batteria) proporrà un repertorio di brani originali e classici del jazz. Infine, domenica 14 settembre, alle 21.30, in Piazza Diaz, il Andrea Tofanelli Quartet chiuderà la rassegna.

