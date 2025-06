Pisa Jazz Rebirth, che eleganza. L’Eden delle stelle internazionali

"Prima avevamo una rassegna che si svolgeva tutto l’anno, nel 2021, in tempi di covid, abbiamo dovuto condensare le attività all’aperto ed è nato Pisa Jazz Rebirth. Una piacevole sorpresa per la risposta del pubblico e l’apprezzamento da parte della città". Sono 22 i concerti della quinta edizione dell’evento internazionale che affianca artisti jazz affermati a giovani talenti, che si terrà dal 1 al 28 luglio al Giardino Scotto di Pisa (con La Nazione media partner) e avrà come headliner Mulatu Astatke, Billy Cobham, Makaya McCraven, Isaiah Collier, Ambrose Akinmusire, Kismet, Knower, Emmet Cohen con Patrick Bartley, Buster Williams, Vincen Garcia, Eric Mingus e Silvia Bolognesi, Nico Gori e la band di Pino Daniele.

"Stasera (alle 19 e alle 21,30) avremo l’ultimo concerto a Palazzo Blu con Fabrizio Bosso e Giuliano Oliver Mazzariello, in un omaggio alla musica di Pino Daniele. Viste le grandi richieste abbiamo allestito un secondo set, ma è già esaurito anche quello - spiega il il direttore artistico del festival Francesco Mariotti -. Venerdì rimaniamo in ambito di musica di aria partenopea con il penultimo concerto ad Arnovivo con la band Bassolino. Il 1 luglio il testimone passa al Giardino Scotto con Nero a Metà Experience, altro omaggio a Pino Daniele, che vede protagonisti i musicisti che hanno registrato il disco omonimo: Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, Agostino Marangolo e una band allargata".

Tanti anche gli ospiti internazionali: "Mi preme segnalare che Mulatu Astatke non sarà protagonista il 6 luglio, ma il 28 di settembre a Cascina, mentre al Giardino Scotto accoglie l’11 luglio Billy Cobham che torna in Toscana con il progetto Time Machine, Dave Holland con Chris Potter il 20 di luglio, ma anche i Knowher di Louis Cole, Ambrose Akinimusire con il progetto Honey from a winter stone che unisce jazz rap alla musica da camera e la presentazione del nuovo disco di Nico Gori che celebra i dieci anni della band". Il 17 luglio omaggio a Gil Schott-Heron? "Sì, con Is that Jazz, con una formazione un po’ ambiziosa perché siamo a 12 sul palco- spiega la bassista Silvia Bolognesi -. Con me ci sono alcuni ex allievi e allievi di Siena Jazz ed Eric Mingus (figlio del grande Charles), una delle voci più interessanti del panorama afroamericano".

In parallelo, sono tante le iniziative collaterali: dal solo di Antonello Salis il 25 luglio alla Villa del Gombo nel Parco di San Rossore agli incontri col musicologo Francesco Martinelli e al duo Simoni/Teolis al Bastione Sangallo il 12 luglio fino al concerto di uno dei gruppi emergenti più interessanti, il 4 luglio Il Mago del Gelato live in riva d’Arno ad Arnovivo.

