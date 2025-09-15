Superenalotto, centrato un ‘5’ a Pietrasanta. Vinti più di 40mila euro

Pietrasanta (Lucca), 15 settembre 2025 – Bella vincita centrata al Superenalotto a Pietrasanta, nell’estrazione di venerdì 12 settembre.

Come riporta Agipronews, a Pietrasanta è stato infatti centrato un “5” da 42.013 euro con una giocata effettuata a La Coccinella in via Carducci.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 settembre, sale a 51,8 milioni di euro.

E, viste le recenti notizie in merito, c’è da sperare per il giocatore che si ricordi di controllare la schedina. Sono tanti infatti i vincitori che poi non si accorgono di avere un bel gruzzolo da riscuotere: come è successo nelle scorse settimane a Torrita di Siena e Piancastagnaio dove ci sono due premi da diecimila euro ancora non incassati.