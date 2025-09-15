L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Viareggio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovane rapinato FirenzeGabriele CottiniRissa SpeziaReliquia AcutisElezioni ToscanaCapannina Armani
Acquista il giornale
CronacaSuperenalotto, centrato un ‘5’ a Pietrasanta. Vinti più di 40mila euro
15 set 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Superenalotto, centrato un ‘5’ a Pietrasanta. Vinti più di 40mila euro

Superenalotto, centrato un ‘5’ a Pietrasanta. Vinti più di 40mila euro

La schedina vincente giocata a “La Coccinella” in via Carducci nell’estrazione dello scorso venerdì

La schedina vincente è stata giocata alla Coccinella a Pietrasanta

La schedina vincente è stata giocata alla Coccinella a Pietrasanta

Per approfondire:

Pietrasanta (Lucca), 15 settembre 2025 – Bella vincita centrata al Superenalotto a Pietrasanta, nell’estrazione di venerdì 12 settembre.

Come riporta Agipronews, a Pietrasanta è stato infatti centrato un “5” da 42.013 euro con una giocata effettuata a La Coccinella in via Carducci.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 settembre, sale a 51,8 milioni di euro.

E, viste le recenti notizie in merito, c’è da sperare per il giocatore che si ricordi di controllare la schedina. Sono tanti infatti i vincitori che poi non si accorgono di avere un bel gruzzolo da riscuotere: come è successo nelle scorse settimane a Torrita di Siena Piancastagnaio dove ci sono due premi da diecimila euro ancora non incassati.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Dalle città