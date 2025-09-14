L’Italia divisa in due. In corso la verifica bellica. Linea interrotta anche oggi

Anche oggi, come ieri, sarà una giornata campale sul fronte del trasporto ferroviario. Le necessarie operazioni di rilevamento di ordigni bellici propedeutici a Viareggio per realizzare il sottopasso della Pam, impone a Trenitalia la totale soppressione dei treni in transito sulla linea Roma-Genova. L’Italia è pressoché divisa in due con enormi disagi per i viaggiatori. Sia per chi volesse arrivare a Viareggio, sia per chi semplicemente deve attreversare la nostra stazione per dirigersi da sud a nord, o viceversa. Trenitalia mette a disposizione degli autobus sostitutivi per bypassare l’area interessata dai lavori. In sostanza ci si può fermare a Pisa con un bus che porta i passeggeri a Forte dei Marmi o a Massa. Stesso discorso anche sulla linea, ovviamente meni frequentata, tra Viareggio e Lucca. In assenza del bus non c’è di fatto un’altrenativa vera se non quella di trovare lunghe (e più costose) tratte. Ad esempio se da Roma si vuole andare a Genova, ci si può fermare a Pisa, di qui aandare a Firenze, Bologna, Milano e poi Genova. Un bel periplo insomma.

Trenitalia in sostanza mette in pratica lo stesso modello alternativo che aveva proposto a inizio giugno quando venne fatta la prima ricognizione di ordigni bellici. Adesso la ditta incaricata, ha chiesto un supplemento d’indagine che dovrebbe concludersi con la giornata di oggi.

I lavori di bonifica bellica propedeutici, come detto, alla posa della nuova condotta idrica che attraverserà la sede ferroviaria al km 120+847 della linea Pisa-La Spezia, a nord del cavalcavia di via della Foce sono partiti nella notte di venerdì.

L’intervento è necessario in vista della realizzazione del sottopasso ciclopedonale in attraversamento di quattro binari nei pressi della stazione di Viareggio: una delle grandi opere programmate dall’amministrazione Del Ghingaro, che vede un investimento totale di oltre 7 milioni e 200 mila euro. Durante i lavori viene sospesa la circolazione dei treni per un totale di 54 ore.

Sul posto i tecnici di Bonifiche Belliche Edoltecnica srl di Carrara, specializzata in questi interventi, e una rete temporanea di imprese che fanno capo alla Cemes spa.

Nel dettaglio le attività consistono nella rimozione dei binari e delle traverse per un tratto lungo 10 metri (5 per parte rispetto all’asse della nuova condotta). Uno scavo stratigrafico largo 5 metri; installazione di impianto “wellpoint” per aggottamento e allontanamento delle acque di falda. Poi lo scavo stratigrafico per bonifica di un ulteriore metro in falda per una fascia larga tre metri; posizionamento controtubo in acciaio; lavori di copertura dello scavo, smontaggi necessari e ricostruzione dei binari. Infine la rimozione del cantiere lato mare e lato monte della ferrovia.

Quest’operazione serve per bonificare l’area e predisporla al passaggio dell’acquedotto (più o meno in corrispondenza di via delle Catene). Successivamente dovrà essere effettuata una verifica bellica analoga, più a nord, in corrispondenza di via San Francesco dove dovrà passare il sottopasso.