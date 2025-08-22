La storia a piccoli passi

Cronaca
22 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
  3. È ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea Direttissima Firenze - Roma

Era sospesa dall'11 al 21 agosto fra Chiusi e Orvieto per lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura

Arezzo, 22 agosto 2025 –  È ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea Direttissima Firenze - Roma, sospesa dall'11 al 21 agosto fra Chiusi e Orvieto per lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura.

I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), hanno riguardato in particolare la galleria Fabro e il viadotto Paglia, nei pressi di Orvieto. Le attività sono impegnati quotidianamente oltre 40 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, con l'impiego di treni cantiere e numerosi mezzi operativi.

Da oggi e fino al 29 agosto, come prevedere le norme in caso di rinnovo dell'infrastruttura, i treni percorreranno le tratte rinnovate ad una velocità inizialmente ridotta, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 15 minuti. La velocità verrà gradualmente incrementata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea a partire dal 30 agosto.

Sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie i treni sono stati caricati con le modifiche di percorrenza previste.

