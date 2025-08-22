«Il ruolo professionale non può e non deve mai essere utilizzato per veicolare le proprie opinioni personali»

Arezzo, 22 agosto 2025 – L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Arezzo, in relazione al video
diffuso da una dottoressa e da una infermiera, che gettano via prodotti di una multinazionale israeliana , e del loro successivo video di scuse, ritiene che il ruolo professionale non può e non deve mai essere utilizzato per veicolare le proprie personali opinioni, utilizzando i social media come una pericolosa
vetrina.
L'Ordine eseguirà una seria e approfondita valutazione deontologica di
quanto accaduto, a tutela dei cittadini e di tutti gli Iscritti.