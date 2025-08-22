La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Cronaca

Cronaca«Il ruolo professionale non può e non deve mai essere utilizzato per veicolare le proprie opinioni personali»
22 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
L' Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Arezzo, in relazione al video diffuso da una dottoressa e da una infermiera, che gettano via prodotti di una multinazionale israeliana

Arezzo, 22 agosto 2025 –  L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Arezzo, in relazione al video

diffuso da una dottoressa e da una infermiera, che gettano via prodotti di una multinazionale israeliana , e del loro successivo video di scuse, ritiene che il ruolo professionale non può e non deve mai essere utilizzato per veicolare le proprie personali opinioni, utilizzando i social media come una pericolosa

vetrina.

L'Ordine eseguirà una seria e approfondita valutazione deontologica di

quanto accaduto, a tutela dei cittadini e di tutti gli Iscritti.

