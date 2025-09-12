Superenalotto, quelle schedine vincenti ma finora mai riscosse

Scegliere i numeri, giocare la schedina e incrociare le dita con il sogno di vincere una cifra che cambia la vita o possa contribuire a togliersi qualche sfizio in più, in una quotidianità dove le spese non mancano. Il Superenalotto è un rito e un divertimento per molti (ma non bisogna mai dimenticare di giocare con moderazione), eppure succede anche di vincere e non accorgersene. Cercasi vincitore a Torrita di Siena ed a Piancastagnaio. Ci sarebbero infatti due premi da diecimila euro da riscuotere. Non gli unici.

Qualche giorno fa AgproNews ha riportato che dei mille premi assegnati grazie all’iniziativa speciale "Weekend da Sogno" di SuperEnalotto SuperStar, 86 non sono ancora riscossi. Ignoti i motivi, magari c’è chi si è dimenticato dell’iniziativa e avrà cestinato la schedina dopo che i suoi numeri non rientravano nella sestina vincente. Ma c’era una possibilità in più. Dal 4 giugno, chi effettuava una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per almeno uno dei concorsi speciali (20, 21, 27 e 28 giugno), partecipava automaticamente all’estrazione dei premi, ricevendo, per ogni combinazione giocata con SuperStar, un codice per partecipare all’estrazione dei premi garantiti (250 ogni estrazione). La schedina, quindi, andava conservata per verificare i codici vincenti. Adesso la scadenza per riscuotere si avvicina: il 18 settembre per i premi del concorso n. 98 del 20 giugno (compresa la schedina giocata a Piancastagnaio) e il 25 settembre per il concorso n. 102 del 27 giugno (per la schedina vincente giocata a Torrita). Fabio Pietrini della Totoricevitoria Professional di Torrita, una delle attività storiche in questo ambito, spiega che "ad oggi (ieri, ndr) la schedina vincente non è stata riscossa. Probabilmente sono stati controllati solo i numeri del Superenalotto ed è stata gettata. Suggerisco sempre di venire in ricevitoria a controllare. Chi può aver vinto? Generalmente qui vengono dalla Valdichiana". Nel concorso n. 102 la ricevitoria di Fabio Pietrini ha sommato 87 "2" vincenti. "Questi tutti riscossi. Magari se il giocatore con il codice vincente da diecimila euro avesse fatto un "2" avrebbe avuto una sorpresa al momento della riscossione".

Luca Stefanucci