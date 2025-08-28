Sant’Ermete, confermata la fiera. Ma per i fuochi si deciderà oggi

Sì alla fiera di Sant’Ermete con eventuale chiusura anticipata in caso di maltempo, mentre per i fuochi d’artificio la decisione verrà presa entro le 17. Come già preannunciato nell’edizione di ieri, oggi la tradizionale festa del patrono ci sarà sebbene condizionata dall’allerta meteo. La conferma è arrivata ieri al termine della riunione tecnico-politica convocata in municipio per valutare la fattibilità della manifestazione in base alla situazione meteo.

Riunione alla quale erano presenti sindaco, assessori, tecnici e dirigenti comunali dei settori lavori pubblici, turismo e Suap, oltre al responsabile della sicurezza e la ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico. A livello organizzativo, fiera e fuochi d’artificio potranno svolgersi entrambi, ma tutto dipenderà dal meteo. In base al bollettino della Regione è prevista infatti pioggia dopo le 14 con temporali forti fino a mezzanotte. È stato inoltre consultato il responsabile del noto sito meteo massese "Lo chiamavano Piovontrotòn", secondo il quale la situazione sarà tranquilla fino alle 18, dopo di che dovrebbe piovere in maniera intensa. Pertanto è stato deciso che la fiera possa partire regolarmente stamani alle 8, con immediata interruzione se il meteo dovesse peggiorare. In quel caso gli operatori dovranno smontare tutto. "L’uscita anticipata – precisa il Comune – non sarà oggetto di provvedimenti sanzionatori, pertanto la decisione di partecipare resta una libera scelta. In ogni modo l’uscita dei loro mezzi e del pubblico avverranno nella massima sicurezza". Quanto allo spettacolo pirotecnico, fissato per stasera alle 22, la decisione come detto verrà presa entro le 17 di oggi dopo un’ulteriore verifica sulle condizioni e previsioni meteo: in caso di annullamento verrà infine valutato il primo giorno utile per recuperare lo spettacolo.