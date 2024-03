Pasqua vip in Versilia. Matteo Salvini e Francesca Verdini al Forte, Mara Maionchi al ristorante e Federica Panicucci sulla spiaggia

Forte dei Marmi (Lucca), 31 marzo 2024 – Pasqua con sorpresa in Versilia. Ecco infatti il ministro Matteo Salvini, leader della Lega, che ha scelto proprio Forte dei Marmi per trascorrere il giorno di festività assieme alla compagna Francesca Verdini. Un pranzo veloce e poi giro in centro tra selfie e saluti delle tante persone che hanno riconosciuto il numero uno del Carroccio.

Primo assaggio in spiaggia per Federica Panicucci, notoriamente affezionata alla costa, arrivata per il ponte festivo assieme al compagno Marco Bacini per una sosta al bagno Piero al Forte.

Mara Maionchi

Un ritorno anche per la vulcanica Mara Maionchi che si è concessa una cena al ristorante Filippo di Pietrasanta in una sosta relax in Versilia.