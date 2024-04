Personaggi in vacanza. Salvini in giro al Forte. Panicucci e Panariello: prime prove d’estate

E’ mancato il sole, ma ad illuminare la Pasqua in Versilia sono stati tanti i personaggi che hanno dimostrato il loro legame con la costa. La presenza sicuramente più inattesa ed eclatante è stata quella del ministro Matteo Salvini, leader della Lega, che ha scelto proprio Forte dei Marmi per trascorrere il giorno di festività assieme alla compagna Francesca Verdini. Un pranzo veloce e poi giro in centro tra selfie e saluti delle tante persone che hanno riconosciuto il numero uno del Carroccio: anche tanti ragazzini hanno voluto uno scatto con Salvini. Non è stato comunque l’unico politico a preferire la Versilia: era nei programmi l’arrivo del ministro Daniela Santanchè, presente alla serata di inaugurazione della nuova stagione turistica del Twiga di Marina di Pietrasanta assieme al compagno Dimitri d’Asburgo e al presidente del Senato Ignazio La Russa. Primo assaggio in spiaggia per Federica Panicucci, notoriamente affezionata alla costa, arrivata per il ponte festivo assieme al compagno Marco Bacini per una sosta al bagno Piero al Forte.Un ritorno anche per la vulcanica Mara Maionchi che si è concessa una cena al ristorante Filippo di Pietrasanta, di Filippo Di Bartola, in una sosta relax in Versilia. Alla pizzeria Regina Margherita di Forte dei Marmi di Pasquale Lanza è arrivato invece Giorgio Panariello, assieme alla fidanzata e ad alcuni amici: un tavolo da 6 persone per un menù tutto partenopeo. Sempre alla pizzeria Regina Margherita pochi giorni prima aveva invece fatto visita l’ex calciatore Paolo Castellini.

Successo per il 1° Torneo di Padel di Pasqua che per tre giorni ha tenuto banco al Marco Polo Sports center a Viareggio con il team del Padel Artisti. Tanti i volti di Striscia La Notizia – tra cui Jimmy Ghione – avvistati a cena alla Locanda del Gusto a Pietrasanta e a un aperitivo da Galliano.

Francesca Navari