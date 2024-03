Pasquetta in Toscana, occhio al meteo: allerta gialla in varie zone

Firenze, 31 marzo 2024 – Tempo molto instabile per Pasquetta in Toscana, con differenze tra una zona e l’altra della regione. Secondo le previsioni del Lamma, cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto con schiarite locali da pomeriggio sulle zone costiere centrali settentrionali e in serata anche su quelle meridionali; precipitazioni inizialmente sul nord ovest, in trasferimento alle zone interne e a quelle centro meridionali nel pomeriggio. Migliora martedì con minime in sensibile calo e massime in aumento.

Venti moderati o a tratti forti sud-occidentali e temperature minime stazionarie, massime in sensibile diminuzione.

C’è anche un’allerta meteo gialla per il giorno di Pasquetta per rischio vento dalle 15 alla mezzanotte e per rischio mareggiate dalle 18 alla mezzanotte. Interessate tutte le province tranne quella di Arezzo.

Per il vento l’allerta riguarda il Valdarno fiorentino, la Valdelsa, la piana pratese e pistoiese, la costa centrale e i comuni dell’entroterra, la valle del Reno e la Romagna Toscana, il Mugello.

Per la pioggia allerta in Lunigiana, Garfagnana, Versilia, valle del Serchio, bacino dell’Ombrone Pistoiese e del Bisenzio, Valle del Reno.

Per le mareggiate l’allerta va dalla Versilia alla costa pisana e livornese fino a Rosignano.