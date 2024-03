Sagre in Toscana, gli appuntamenti per Pasqua e Pasquetta

Firenze, 27 marzo 2024 – Nel fine settimana di Pasqua con il prolungamento di Pasquetta, giorno tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta, non mancano gli appuntamenti in Toscana per visitare una sagra. Ecco una selezione di appuntamenti (segnalazioni a [email protected]).

SAGRE E FESTE ENOGASTRONOMICHE

Fino a sabato 30 Orbetello Scalo (Grosseto) ospita la sagra dei funghi al campo sportivo in via Innocenti, in una struttura al coperto che permette di dribblare eventuale maltempo. Stand aperto dalle 19,30. Venerdì e sabato musica dal vivo.

Sempre in provincia di Grosseto, a San Martino sul Fiora (frazione di Manciano), da sabato a lunedì una storica sagra, quella dell’agnello, che celebra la 54esima edizione. Appuntamento a cena sabato e domenica dalle 20; lunedì la giornata clou con l’apertura della fiera a partire dalle 10; pranzo alle 12,30, cena dalle 19,30. La tensostruttura è riscaldata.

La Festa di Primavera al giardino David Sassoli di Pienza (Siena) comincia sabato 30 marzo e prosegue domenica 31 e lunedì 1 aprile (ma anche dal 25 al 30 aprile e il 1° maggio). Lo stand (di fronte alla stazione dei carabinieri) è aperto a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19. Nel menu specialità del posto come pici, ribollita, brace, porchetta, cacio e prosciutto, salsicce e fagioli, fiorentina, agnello (nel fine settimana pasquale). Informazioni e prenotazioni: 335.6455698, 345.8552051, 377.4812314.

Il 1° aprile a Piteglio, frazione di San Marcello Piteglio (Pistoia), Festa della farina dolce: spazio a tante bancarelle di artigiani ma soprattutto alle specialità come panini alla salsiccia, necci, frittelle, castagnaccio, polenta dolce. Si comincia a mezzogiorno. Per l’occasione sarà aperta al pubblico la torre campanaria.

A Montecatini Terme in piazzale Leopoldo arriva lo Street Food Festival da venerdì 29 marzo al 1° aprile. Aperto anche a pranzo (tranne venerdì).

Sempre a Pasquetta Bibbona (Livorno) ospita la festa del cedro e il Palio delle botti. Al mattino la festa del cedro per le vie del paese, con tante bancarelle; al pomeriggio la tombola e in serata il Palio. Navetta gratuita dalle 14 alle 20 dal parcheggio di via della Camminata.

A Volterra (Pisa) da sabato a lunedì cioccolato superstar con Volterra Cioc (stand aperti in via Gramsci dalle 10 alle 19) e con la mostra mercato del tartufo marzuolo (sabato dalle 15 alle 20, domenica e lunedì dalle 10 alle 20).