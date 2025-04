Nume Risonanze 2025: l’eco della grande musica continua

Arezzo, 30 aprile 2025 – Oltre alle imperdibili serate di NUME Festival (23–29 giugno), quest’anno il festival si amplia e si prolunga con NUME Risonanze, una costellazione di eventi musicali satelliti che tra giugno e luglio porteranno la musica da camera oltre i confini consueti.

NUME Risonanze non è un "fuori programma": è il naturale proseguimento dell’esperienza artistica di NUME, un'espansione tanto nella quantità dei concerti, quanto nella ricchezza del contenuto. Ogni evento è un’occasione per ascoltare giovani promesse e artisti affermati in location non convenzionali, intime, spesso immerse nella natura o nella storia.

Biglietti

Per informazioni e prenotazioni, contatta:

InfoPoint, Piazza Signorelli, Cortona

Email: [email protected]

Telefono: +39 0575 637274

Puoi inviare anche una richiesta di prenotazione qui.

NUME RISONANZE – Il programma

23 giugno 19:30, Piscina Monti del Parterre

NUME DJsunSET

SERGEY MAIBORODA violino elettrico, LORENZO POLEZZI dj

dj set performance in collaborazione con CAUTHA e PSICHEDELICO CLUB

24 giugno 17:00, Museo Diocesano

MUSICA E ARTE - Suoni su tela

Concerto e conferenza sulla musica nei dipinti

GIOVANI ARTISTI DI NUME ACADEMY violino, viola e violoncello

Intervengono l'Assessore alla Cultura Francesco Attesti e il Direttore del Museo Michel Scipioni. Conferenza a cura del Dott. Paolo Giulierini dedicato alla musica nel mondo antico. Si conclude con una breve visita guidata del Museo con particolare attenzione all'Assunzione della Vergine di Bartolomeo della Gatta e i suoi angeli musicanti.

8 luglio 21:15, Cortile Palazzo Casali

GIOVANNI GNOCCHI e l'ENSEMBLE DI 6 VIOLONCELLI dell’Università Mozarteum di Salisburgo

GIOVANNI GNOCCHI, VALERIE FRITZ, ENRICO MIGNANI, LEONARDO ASCIONE, IGNACIO GARCÍA NUÑEZ, EVA SÀNCHEZ VEGAZO violoncelli Musiche di Ortiz, Monteverdi, Mozart, Schubert, Piazzolla e molto altro

24 luglio 21:15, Cortile Palazzo Casali

ONOMEYA, meditazione e rilassamento a lume di candela

Violoncello e campane di cristallo tibetane

31 luglio 21:15, Chiesa San Domenico

LE VARIAZIONI GOLDBERG

TRIO CANDOR

LISA JACOBS violino, LECH ANTONIO USZYNSKI viola, CHRISTOPHER JEPSON violoncello

J.S. Bach, Variazioni Goldberg arr. D. Sitkovesky

Vi aspettiamo!

NUME Risonanze 2025: the echo of great music continues

Alongside the unmissable evening concerts of NUME Festival(June 23–29), this year the festival expands and extends with NUME Risonanze — a constellation of satellite musical events that will bring chamber music beyond its usual borders throughout June and July.

Tickets

For information and bookings, contact:

InfoPoint, Piazza Signorelli, Cortona Email: [email protected] Phone: +39 0575 637274