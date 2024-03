Pasqua e Pasquetta, i supermercati aperti in Toscana

Firenze, 25 marzo 2024 - La spesa a Pasquetta, almeno la mattina, sarà possibile farla un po’ ovunque in Toscana, tranne che nei supermercati Unicoop Firenze, che resteranno chiusi sia domenica 31 marzo che il 1 aprile. Chiusi a Pasqua, ma non a Pasquetta, i negozi Unicoop Tirreno e Esselunga. Ecco un elenco delle principali catene di supermercati che rimarranno operative.

Unicoop Tirreno

Sono 23 in Toscana i punti vendita Unicoop Tirreno che saranno aperti per Pasquetta, situati soprattutto nelle località balneari. Tutti chiusi, invece, per Pasqua. Per esempio, nel supermercato di via Aurelia a Rosignano Solvay e in quello di via Pasubio a Cecina sarà possibile fare la spesa dalle 8 alle 13 di lunedì 1 aprile. Orario spezzato 8-13 e 15.30-19.30 a Pasquetta per i supermercati di Marina di Castagneto e Marina di Bibbona. Gli orari dei singoli negozi sono comunque disponibili sul sito unicooptirreno.it/punto-vendita.

Esselunga

In Toscana domenica 31 marzo tutti i negozi Esselunga saranno chiusi. Aperti con orario 8-20 il giorno di Pasquetta, tranne otto negozi che saranno aperti dalle 8 alle 14. Sono: quelli di via Milanesi, via Galliano, viale De Amicis e via Pisana a Firenze, Del Prete a Lucca, piazza Matteotti a Carrara e viale Matteotti a Pistoia. Per ulteriori informazioni: www.esselunga.it.

Conad

«Nella complessità territoriale dei circa 190 punti di vendita Conad della Toscana, tendenzialmente rimarranno aperti il giorno di lunedì 1 aprile: alcuni – fa sapere l'azienda - con orario di apertura solo la mattina, altri aperti tutto il giorno. Il giorno di Pasqua invece, rimarranno aperti, perlopiù con orario ridotto, essenzialmente i punti di vendita Conad situati nelle città turistiche e lungo la costa toscana, per garantire il servizio anche ai visitatori presenti nel ponte di Pasqua». Conad consiglia comunque sempre di servirsi del sito conad.it per consultare gli orari dei singoli supermercati.

Carrefour

Aperti sia domenica 31 marzo che lunedì 1 aprile gran parte dei supermercati Carrefour, dagli Iper ai Carrefour Express, sia nei centri storici che in periferia, quali per esempio su Firenze quelli di via Maragliano, via Coluccio Salutati e via Capo di Mondo.Per informazioni: www.carrefour.it.

Lidl

Chiusi a Pasqua, i supermercati Lidl sono aperti invece per Pasquetta, con orario 8.30-20. Per esempio quelli di via di Tiglio a Lucca, viale della Repubblica a Prato, viale Adua a Pistoia. Per informazioni: lidl.it.