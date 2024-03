Ruota panoramica. Si accende la Pasqua

Un’attrazione per grandi e piccini, voluta dall’amministrazione comunale di Montevarchi per regalare alla cittadinanza un qualcosa di nuovo e che possa far passare, nel periodo di feste pasquali, qualche minuto di spensieratezza in compagnia. Simbolico taglio del nastro ieri pomeriggio in Piazza Varchi della "Luminosa", una ruota panoramica illuminata e alta 22 metri che consentirà di vedere dall’alto la città.

L’iniziativa, assieme all’amministrazione comunale, è stata messa in atto in collaborazione con il Centro Commerciale, Confcommercio e Confesercenti e resterà nel centro storico fino alla fine del mese per rallegrare cittadini e turisti.

Per l’occasione, sono stati donati 1600 biglietti per i bambini delle scuole materne ed elementari che potranno così salire gratuitamente sulla ruota e trascorrere qualche minuto a guardare dall’alto la città.

Una Pasqua particolare, sicuramente diversa da tante altre e che vedrà ulteriori iniziative rivolte perlopiù ai più piccoli come laboratori, trucca bimbi e il concorso di Artin Valle con disegni realizzati e che saranno esposti al chiostro di Cennano in collaborazione con le scuole del territorio.

Domani, poi, in occasione della Domenica delle Palme, dalle 10 alle 19 in Via Roma ecco il "Mercatino della Primavera" con hobbisti, solidarietà e golosità che faranno dai cornice ai negozi del centro storico che resteranno aperti in orario pomeridiano con le nuove collezioni primavera/estate.

Uno sforzo considerevole quello messo in pratica dall’amministrazione assieme ad alcuni sponsor che hanno reso possibile l’arrivo non solo della ruota ma la realizzazione di tutto il programma che, come detto, si protrarrà fino alla fine di marzo.

