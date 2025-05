Crowdfunding al liceo Piero della Francesca. Scuola sostenibile grazie alle borracce

AREZZORendere la scuola ecosostenibile. Questo l’obiettivo del crowdfunding lanciato dal Liceo Piero della Francesca per realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Il crowdfunding, "Eco Piero – Un futuro più green", ha l’obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta, necessari per realizzare il progetto scolastico: l’acquisto di borracce realizzate in materiale ecosostenibile che, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, verranno distribuite gratuitamente a tutti gli studenti e studentesse. In parallelo, la scuola si doterà di appositi erogatori di acqua potabile gratuiti, così da eliminare le bottigliette di plastica dalle macchinette. Il progetto è nato dagli studenti e studentesse del gruppo CIC del Liceo Piero della Francesca che, nel lavoro preparatorio, ha ascoltato la comunità scolastica, fatto domande, accolto proposte e hanno infine concluso che a scuola c’è bisogno di maggiore sensibilizzazione all’educazione ecologica, al rispetto per l’ambiente e all’equilibrio tra attività umane e natura.

Per diffondere il più possibile la campagna sono stati coinvolti anche gli studenti del liceo artistico, indirizzo multimediale, nella realizzazione di un videoclip di sensibilizzazione che verrà condiviso sui canali scolastici e sulle piattaforme social. Una scuola ecosostenibile è un traguardo per gli studenti, per la comunità aretina, per tutta la regione e non solo. Il crowdfunding, aperto alle donazioni fino al 3 giugno, è un’esperienza di impegno comunitario e di cittadinanza consapevole nata nell’ambito del percorso educativo "Esercizi di democrazia" promosso da Unicoop Firenze anche in altre scuole secondarie.

Gaia Papi