Un’iniziativa all’insegna del rispetto, della convivenza civile e del benessere animale. È in programma un corso gratuito rivolto ai proprietari di cani, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti durante le passeggiate in città. Il percorso formativo, fortemente voluto dall’assessore alle politiche per la tutela e la difesa degli animali, Giovanna Carlettini, si terrà al Centro di aggregazione sociale di Villa Severi (ingresso sul retro) nei pomeriggi di venerdì 9, 23 e 30 maggio, dalle 17.30 alle 19.30. La parte teorica si concluderà con un incontro pratico in programma sabato 14 giugno, dalle 10.30 alle 12.30, al campo Enpa in via Ca’ del Lanino 28. Il corso si propone di favorire una relazione armoniosa tra cane e proprietario, promuovendo l’inserimento dell’animale nel contesto urbano e prevenendo comportamenti scorretti. Durante gli incontri saranno affrontati temi legati non solo alla gestione del cane durante la passeggiata, ma anche alla normativa vigente, alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche dell’animale e alle responsabilità del proprietario.

A guidare i partecipanti in questo percorso formativo sarà un team di esperti composto da: Maurizio Martini, medico veterinario esperto in comportamento animali, i veterinari del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale (igiene pubblica), il comandante della Polizia Municipale, Poponcini e Alessio Araldi, istruttore cinofilo e operatore Enpa.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione, contattando il numero 0575-357650 (la mattina) oppure scrivendo a [email protected].