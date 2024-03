Pasqua in Toscana, la mappa dei centri commerciali aperti

Firenze, 25 marzo 2024 – Rinnovare il guardaroba, trovare la cucina giusta o prendere un caffè nel centro commerciale. E’ possibile il giorno di Pasquetta, il 1 aprile, mentre a Pasqua la stragrande maggioranza delle gallerie commerciali sarà chiusa. Chiusi entrambi i giorni festivi i Gigli a Campi Bisenzio, il Parco Levante a Livorno e i tre negozi Mondo Convenienza di Prato, Cascina (Pisa) e Scarlino (Grosseto). Ecco, invece, dove fare shopping in Toscana lunedì 1 aprile.

Ikea

Chiusi per Pasqua, i negozi toscani di Sesto Fiorentino (Firenze) e Pisa, saranno aperti il 1 aprile, con orario 10-19.

Barberino Designer outlet

La domenica di Pasqua l'outlet di Barberino di Mugello sarà chiuso, mentre sarà regolarmente aperto i giorni precedenti e il lunedì di Pasqua con orario 10-20.

The Mall

Per uno shopping di lusso è aperto per Pasquetta, secondo l'orario consueto, quindi dalle 10 alle 19, l'outlet di The Mall, a Leccio (Reggello, Fi). Chiuso il 31 marzo.

Valdichiana Village

Anche un altro noto outlet della regione, quello in via Enzo Ferrari a Foiano della Chiana, sarà aperto per Pasquetta (e chiuso per Pasqua). L'orario di apertura di lunedì 1 aprile è dalle 10 alle 20.

Galleria PortaSiena

La galleria commerciale PortaSiena (di fronte alla stazione di Siena) che, oltre a Pam, Unieuro e Cisalpa, conta 6 ristoranti e 30 negozi, è chiusa per Pasqua e aperta per Pasquetta, dalle 10 alle 20.