Previsioni meteo Toscana: fra gelate e caldo. Pioggia in arrivo, ma l’anticiclone può salvare Pasqua

Firenze, 22 marzo 2024 – Meteo in Toscana: che tempo farà per Pasqua? Intanto iniziamo con un’allerta gialla per vento forte, piuttosto contenuta nel territorio coinvolto, che scatta in Alto Mugello dalle 13 a mezzanotte di sabato 23 marzo.

Domenica 24 attenzione invece ai mari, molto mossi o localmente agitati a nord dell'Elba.

Lunedì 25 cielo sereno o poco nuvoloso con locali foschie o nebbie mattutine. Tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Previsto un forte calo delle temperature minime, localmente prossime a zero a fondovalle nelle zone più interne; massime in aumento (elevata escursione termica giornaliera); ma è martedì 26 il giorno nero, cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare in prossimità della fascia costiera. Neve inizialmente sui 1.400-1.500 metri in rialzo di quota dal pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Quindi Pasqua rovinata? Non è detto, anzi. Infatti da giovedì dovrebbe arrivare l’alta pressione, con un anticiclone che potrebbe riportare le temperature miti di questi giorni. Riassumendo: dal 26 al 28 pioggia più probabile, per Pasqua e Pasquetta potrebbe esserci tempo stabile e mite. Mancano però diversi giorni per cui occorre attendere ancora qualche giorno per avere previsioni più precise.