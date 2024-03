Meteo in Toscana: Pasqua di scirocco e cielo velato. A Nord-Ovest in arrivo la “pioggia gialla”

Firenze, 30 marzo 2024 - Il tempo per Pasqua e Pasquetta? Meglio di quanto poteva apparire nei giorni scorsi. Come ci fa sapere il consorzio Lamma, le festività pasquali vedranno condizioni meteorologiche nel complesso discrete e temperature molto gradevoli; per Pasqua si prevede un cielo velato e a tratti coperto con qualche isolata pioggia sparsa in Versilia, mentre per Pasquetta una nuvolosità più variabile con possibili precipitazioni, che tuttavia sembrano interessare la regione solo in serata.

Ecco che domani, domenica di Pasqua, sarà piuttosto nuvolosa la mattina e localmente velato nel pomeriggio. Qualche pioggia in mattinata potrebbe cadere in particolare sulle zone di nord-ovest, dove dunque potrebbe verificarsi il fenomeno della pioggia-gialla, data la polvere sahariana che sta colorando i nostri cieli di questi tempi.

Il pomeriggio di domani sarà piuttosto soleggiato.

Nuvolosità in aumento dalla sera, ma senza precipitazioni. Ventilazione debole o moderata sud-orientale con mari generalmente poco mossi. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie su valori molto gradevoli.

Per Pasquetta, invece, andrà leggermente peggio. Nuvoloso in mattinata con possibili temporanee schiarite nelle ore centrali; dal tardo pomeriggio incremento della copertura con possibilità di piogge a carattere sparso, più probabili in serata. Temperature minime in ulteriore lieve aumento, massime stazionarie o in contenuta flessione. Prosegue la ventilazione sostenuta di scirocco con mari fino a molto mossi soprattutto a sud dell'Elba.