Cielo giallo, la spiegazione: “Nubi di polvere dal Sahara. Un fenomeno ricorrente, ma non a bassa quota”

Firenze, 30 marzo 2024 - Una luce insolita colora anche la giornata di oggi. Prosegue il curioso fenomeno del cielo giallo, a tratti rossastro. A rendere così ovattato il nostro cielo sono le nubi di polvere dal Sahara. Da ieri infatti il deserto africano è interessato da tempeste di vento che in certi casi si sommano anche a temporali.

Il cielo giallo di questi giorni

La grossa quantità di polvere sollevata entra in un flusso di correnti meridionali ed arriva fin da noi. “In Toscana giunge la polvere dell’entroterra algerino. Mentre quella dell’entroterra tunisino arriva nel sud d’Italia - spiegano dal Lamma -. Si tratta di polveri che viaggiano a quote dai 500 metri fino addirittura ai 10mila metri di altezza”. È un fenomeno ricorrente, ma non a bassa quota come in questi giorni. Per questo motivo il cielo assume una colorazione particolare. “Queste polveri - proseguono dal consorzio meteo, - riescono a viaggiare per tutto il globo. Arrivano anche in nord America e in Amazzonia. Quando piove, ecco che abbiano la pioggia o la neve rosa”.

Le polveri del deserto sull'Italia e sulla Toscana viste dal satellite (Foto Consorzio LaMMa)

Guardando il cielo di questo colore così strano è legittimo chiedersi quali possano essere i rischi per la salute. Con la premessa che gravi rischi non ce ne sono, in alcuni casi, per le persone asmatiche o malati cronici, i medici invitano a utilizzare la mascherina.