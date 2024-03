Perché il cielo è giallo? Ecco cosa sta succedendo in questi giorni

Firenze, 29 marzo 2024 - Una Pasqua contraddistinta dal cielo… giallo. È un evento eccezionale quello che sta capitando in questi giorni anche in Toscana. Alzando gli occhi in su, possiamo notare che il cielo è molto ovattato, con uno strano colore tendente al giallo. Questo perché dalle coste algerine arriva fin da noi un flusso di polveri desertiche sospinte dal vento di scirocco.

Il cielo giallo di questi giorni

“Un flusso molto lungo, che nasce dalle tempeste di vento in atto nell’entroterra algerino - dicono dal consorzio Lamma -. Le correnti meridionali di scirocco sono estremamente sostenute e, dunque, tutta questa massa di polvere sahariana attraversa il Mediterraneo e raggiunge le nostre latitudini. Anche sabato e domenica avremo questo cielo particolare, soprattutto nelle zone centro-meridionali dove non sono attese piogge”.

Il fenomeno, “con questa concentrazione nei bassi livelli dell’atmosfera”, è decisamente inusuale. Naturalmente porta anche temperature miti. Oggi in pianura si registrano massime fino 23-24°C.