Pioggia, temporali e vento: in Toscana prosegue l’allerta per forte maltempo. Ecco dove

Firenze, 27 marzo 2024 – Pioggia, temporali e vento. E’ il mix del maltempo che da diverse ore sta investendo la Toscana. Tutto ciò è frutto dell’ingresso di perturbazione atlantica. Intanto sulla regione l’allerta meteo, diramata per la giornata del 26 marzo, è stata prorogata alla giornata di domani, 28 marzo. Vediamo come.

L’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana è valida fino alla mezzanotte di oggi ma è stata prorogata fino alle 13 di domani, giovedì 28 marzo, sulla Toscana settentrionale. L’allerta meteo gialla per vento invece, domani, riguarderà tutta la Toscana. Previste raffiche localmente superiori a 100 chilometri orari sui crinali, fino a 80-100 chilometri sottovento all'Appennino, fino a 70-90 chilometri sulla costa e sulle zone collinari e temporaneamente fino a 50-70 chilometri in pianura. Allerta gialla invece, sempre nella giornata di domani, per mareggiate su costa centrale e Arcipelago.

Il weekend di Pasqua e Pasquetta “si prospettano instabili se non a tratti proprio perturbate al Nord”, afferma il meteorologo Edoardo Ferrara che spiega che “in particolare, sabato ci attendiamo precipitazioni sparse soprattutto al Nordovest, mentre la domenica di Pasqua dovrebbe risultare la peggiore con fenomeni diffusi in estensione anche al Nordest, localmente intensi e a carattere temporalesco". Non sono escluse piogge abbondanti in particolare a ridosso delle Prealpi e della fascia pedemontana dove si potrebbero registrare punte complessive superiori ai 100-150 millimetri. Ulteriori nevicate, "talora copiose", interesseranno le Alpi ma in generale a quote medio-alte.

Anche la Pasquetta "vedrà con molta probabilità acquazzoni sparsi, ma questa volta meno diffusi e alternati anche a delle pause soleggiate, specie in pianura. Ai margini dell'azione ciclonica il Centro con maggiore rischio pioggia per la Toscana almeno fino a Pasqua; altrove in genere più secco ma con qualche acquazzone o temporale non escluso soprattutto nel giorno di Pasquetta".

Le previsioni meteo del consorzio Lamma. Giovedì 28 marzo: inizialmente molto nuvoloso con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio, più probabili sulle zone centro-settentrionali. Dal pomeriggio nuvolosità variabile con ampie schiarite e residue precipitazioni sui rilievi di nord-ovest e sulle zone centro-meridionali, in particolare orientali. Venti: meridionali, forti sulla costa, moderati nell'interno con forti raffiche nel pomeriggio. Mari: molto mossi o localmente agitati al largo. Temperature: minime in calo, massime in sensibile aumento. Venerdì 29 marzo: parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza stratificate; possibili piovaschi sui rilievi settentrionali fino alla mattina. Venti: moderati di Scirocco, fino a forti sull'Arcipelago. Mari: molto mossi. Temperature: in aumento, anche sensibile. Massime fino a sfiorare 25 gradi nelle zone interne. Sabato 30: previsione incerta. Al momento sereno o poco nuvoloso in mattinata, salvo transito di velature. Aumento delle nubi nella seconda parte della giornata a partire da ovest. Venti: deboli meridionali nell'interno; moderati di Scirocco su costa e Arcipelago. Mari: tra mossi e molto mossi. Temperature: stazionarie. Massime fino a 23-25 gradi in pianura. Domenica 31: previsione incerta. Al momento parzialmente nuvoloso in mattinata con tendenza ad aumento della nuvolosità. Possibili deboli piogge sulle zone centro-settentrionali nella seconda parte della giornata. Venti: deboli-moderati meridionali. Mari: mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.