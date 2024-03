Il maltempo ferma il mercato del Forte: ambulanti costretti a smontare banchi

Forte dei Marmi, 27 marzo 2024 – E’ allerta gialla in tutta la Toscana. Il forte maltempo

si sta abbattendo sulla regione già dalla giornata di ieri con piogge battenti e temporali. E proprio a causa di un mix tra acquazzoni e vento in Versilia gli ambulanti del mercato settimanale di Forte dei Marmi, uno dei più celebri in Toscana, stamani hanno dovuto sgomberare la piazza e sono stati costretti a smontare i banchi, già allestiti, per evitare danni alle merci, alle attrezzature e alle tende di copertura dei punti vendita. Su tutta la Toscana c'è, appunto, c’è allerta meteo gialla fino a mezzanotte.