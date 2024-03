Forti temporali in Toscana: scatta l’allerta. E torna anche la neve

Firenze, 26 marzo 2024 – Una fase di forte maltempo in queste ore, e per tutta la giornata di domani 27 marzo, caratterizzerà la Toscana. Per questo motivo è stata emessa dalle 8 di domani, mercoledì 27 marzo, fino alla mezzanotte dello stesso giorno, un’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana.

Sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale, cumulati massimi fino a 80 millimetri.

Questa fase di maltempo è dovuta a una perturbazione atlantica. Nelle prossime ore ci saranno piogge e temporali un po' tutta la Penisola, più intensi al Nord e lungo le regioni del versante tirrenico. Atteso anche il ritorno della neve localmente fin sotto i 1000 metri sulle Alpi e oltre i 1300-1500 metri lungo l'Appennino centro-settentrionale.

Nella seconda parte della settimana si conferma invece un graduale miglioramento del tempo ma soprattutto un netto aumento delle temperature, anche di 8-10 gradi al di sopra delle medie del periodo. Questi gli ultimi aggiornamenti delle previsioni del Centro Meteo Italiano che mostrano un Italia divisa in due nel weekend di Pasqua, ancora piogge e acquazzoni sparsi al Nord e tempo più asciutto al Centro-Sud.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Mercoledì 27 marzo: Molto nuvoloso con piogge diffuse anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni dal tardo pomeriggio a partire dalla costa. Neve inizialmente solo sulle cime più alte dell'Appennino, in calo a 1400-1200 metri. Venti: forti di Libeccio su costa centro settentrionali, crinali appenninici e sottovento ad essi, moderati altrove. Mari: molto mossi o agitati a nord di Capraia, mossi altrove. Temperature: in ulteriore aumento le minime, massime quasi stazionarie, calo in serata. Giovedì 28 aprile: Nuvoloso con piogge sparse, più probabili sulle zone settentrionali. Neve in appennino oltre i 1200 metri in rapido aumento di quota. Venti: meridionali, moderati o forti sulla costa, deboli o moderati nell'interno. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime in calo, massime in sensibile aumento. Venerdì 29: parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza stratificate; possibili deboli piogge sui rilievi settentrionali. Venti: moderati di Scirocco, fino a forti sull'Arcipelago. Mari: molto mossi. Temperature: in aumento, anche sensibile. Sabato 30: sereno o poco nuvoloso salvo transito di velature. In serata nubi in aumento a partire da ovest. Venti: deboli meridionali nell'interno; moderati di Scirocco su costa e Arcipelago. Mari: molto mossi al largo. Temperature: minime in calo; massime stazionarie.